Около 70 погибших дельфинов найдено после разлива мазута в Керченском проливе

Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"

После ЧП с танкерами в Керченском проливе из-за разлива мазута погибли порядка 68–69 дельфинов. Об этом "Интерфаксу" рассказала директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

По ее словам, смерть особей наступила после 15 декабря 2024 года. При этом за последние дни число погибших дельфинов, которые были выброшены на сушу, уменьшилось, подчеркнула эксперт.

23 декабря на берегу Черного моря зафиксировали массовый выброс дельфинов. В Алексине (60–70 километров от Анапы) были обнаружены 8 тел азовок, 6 – на берегу, 2 – в воде без внешних видимых следов мазута.

Еще одна погибшая азовка была обнаружена в станице Благовещенской. При осмотре были найдены фрагменты мазута на ее теле, а также небольшой фрагмент мазута в дыхале.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вести непрерывный контроль качества воды и воздуха после инцидента. Он также создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев, а первым заместителем назначен глава МЧС Александр Куренков.

