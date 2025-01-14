Путин потребовал активной работы от правкомиссии по ликвидации мазута в Черном море

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Владимир Путин заявил, что ожидает активных действий от правительственной комиссии, которая была создана для устранения последствий разлива мазута после ЧП с танкерами в Черном море.

"Я знаю, что сегодня она тоже работает", – отметил президент на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Он также призвал правительство в целом активно взаимодействовать с регионами.

Накануне, 13 января, премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев, а первым заместителем назначен глава МЧС Александр Куренков. Он также поручил вести непрерывный контроль качества воды и воздуха после инцидента.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

