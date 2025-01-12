Биолог Тихонова: ущерб от мазута для морской экосистемы у Севастополя будет понятен к лету

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Комплексный ущерб, который был нанесен морским обитателям у побережья Севастополя после разлива нефтепродуктов с танкеров, удастся оценить, предположительно, к началу лета 2025 года, рассказала в беседе с ТАСС руководитель лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН Елена Тихонова.

По словам эксперта, последствия разлива мазута окажутся долгосрочными. Она также обратила внимание, что к настоящему моменту фиксируются повторные выбросы нефтепродуктов на берег, однако специалисты оперативно приступают к их уборке.

Мониторинг береговой полосы Севастополя проводится регулярно, подчеркнула Тихонова. Работа специалистов охватывает территорию от бухты Ласпи до пляжа Учкуевка. Также планируется, что с понедельника, 13 января, начнется отбор проб, которые будут использоваться для комплексного анализа ситуации.

Часть российского черноморского побережья оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала подало сигнал бедствия судно "Волгонефть 212", а позже появилось сообщение об аналогичном инциденте с танкером "Волгонефть 239".

В пятницу, 10 января, рядом с местом крушения танкеров обнаружили новый разлив нефтепродуктов площадью 2 800 "квадратов". Также единичные выбросы мазута зафиксировали от Анапы до станицы Благовещенская, поселков Волна и Веселовка.

Из-за разлива нефтепродуктов режим ЧС федерального уровня введен на Кубани, а режим ЧС регионального характера действует в Севастополе и Крыму.

Владимир Путин потребовал от властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море.