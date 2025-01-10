Загрязнения мазутом обнаружены почти на 15 км побережья в Крыму

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Почти на 15 километрах побережья Крыма в 4 разных муниципальных образованиях обнаружены загрязнения мазутом, передает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

Мазут нашли в городских округах Керчь и Евпатория, в Сакском и Ленинском районах, а также на острове Тузла.

Для оперативного выявления загрязнений прибрежной зоны и акватории Черного моря в регионе задействовали 10 морских судов и 2 воздушных судна. Всего МЧС привлекла более 500 человек и более 100 единиц техники.

Часть российского черноморского побережья оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала подало сигнал бедствия судно "Волгонефть 212", а позже появилось сообщение об аналогичном инциденте с танкером "Волгонефть 239".

Из-за разлива нефтепродуктов режим ЧС федерального уровня введен на Кубани, а режим ЧС регионального характера действует в Севастополе и Крыму.

С 21 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Крыму очищено 84 километра побережья и вывезено 265 тонн загрязненного грунта. Кроме того, по данным на 10-е число, с берегов у Анапы и Темрюкского района вывезено свыше 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка.

Владимир Путин рассказывал, что профильные органы власти принимают недостаточно усилий, чтобы сократить нанесенный ущерб. Поэтому он потребовал сделать все, чтобы прекратить утечки мазута из танкеров.

