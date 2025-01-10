Более 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка вывезли с пляжей Кубани

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Свыше 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка было вывезено с побережья Анапы и Темрюкского района, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что загрязненный грунт доставляют на предприятия по утилизации и площадку временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы. Причем на полигоны по утилизации было отправлено более 37,5 тысячи тонн песка за все время работы.

В свою очередь, на площадку временного хранения – свыше 110 тысяч тонн. Например, за 9 января самосвалы совершили туда 478 рейсов.

Побережье оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

В связи с разливом нефтепродуктов был введен режим ЧС федерального уровня. Также режим ЧС регионального характера действует в Севастополе и Крыму.

Владимир Путин потребовал сделать все, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров. Он считает, что профильные органы власти принимают недостаточно усилий, чтобы сократить нанесенный ущерб.

Накануне стало известно, что основной объем мазута собран. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, из-за сильного ветра и нагонной волны почти каждый день фиксируются повторные локальные выбросы нефтепродуктов на берег, однако они оперативно ликвидируются.

