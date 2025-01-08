Новости регионов: специальные сети для защиты берега от мазут устанавливают в Анапе

В Анапе начали устанавливать специальные сети для защиты берега от мазута. Сотрудники МЧС и волонтеры продолжают очищать побережье от загрязнений. На данный момент с пляжей Краснодарского края уже вывезли почти 140 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Загрязнения также обнаружили в Крыму.

В аэропорту Владикавказа пожилая пассажирка перепутала выход к самолету с багажной лентой и сразу после регистрации взошла на траволатор. Вместе с уходящими в черную дыру чемоданами она доехала до разделительной шторки и хотела даже пригнуться, чтобы не удариться головой, но не успела – ударилась головой и упала прямо на ленту. Так и заехала в багажное отделение.

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