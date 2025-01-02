Новости регионов: волонтеры в Анапе пожаловались на нехватку рук для спасения птиц

Волонтеры, работающие в Анапе, сообщили, что им не хватает добровольцев для чистки птиц от мазута. По их словам, также нужны люди для того, чтобы считать пернатых, носить воду для их мытья. Добровольцы объяснили, что на каждую птицу уходит около часа работы. За последние сутки привезли около 1000 птиц, которым нужна помощь.

Участники экспедиции МЧС России оказали помощь на дороге в Архангельской области. На трассе Архангельск – Мезень снесло легковушку. Как оказалось, на дорогу выбежала собака, и водитель ушел от столкновения. Из автомобиля он выбрался самостоятельно. Машину вытянули на дорогу с помощью снегоболотохода "Бурлак". Мужчина продолжил движение дальше.

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