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26 ноября, 14:45

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Пятнистые олени вышли на подкормку в парке "Лосиный остров"

Пятнистые олени вышли на подкормку в парке "Лосиный остров"

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Пятнистые олени стали посещать подкормочную площадку, расположенную около Оленьей тропы национального парка "Лосиный остров". К подкормке животные начали выходить, как только снежный покров лег на землю.

По словам сотрудников парка, это является символом наступления зимы. Ежедневно на площадку добавляют свежее сено и зерно, чтобы помочь диким животным пережить холодное время года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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животныегородвидеоАлина Гилева
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