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19 ноября, 19:30

Происшествия

Пожар произошел в институте гражданской авиации в Ульяновске

Пожар произошел в институте гражданской авиации в Ульяновске

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В Ульяновске потушили пожар в институте гражданской авиации. По предварительным данным, загорелась вентиляционная шахта, затем огонь перекинулся на крышу. Из здания эвакуировали 30 человек. К ликвидации пожара привлекли больше 30 спасателей и 9 единиц техники. Как сообщили в МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Взрыв прогремел в частном доме в Махачкале. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщили в МЧС Дагестана. Дом разнесло на части. Кирпичами придавило стоящую во дворе машину. В соцсетях пишут, что взорвался газ. В поселок направлены оперативные службы.

Два года без прав и штраф в 30 тысяч рублей грозит жительнице Воронежа. Пьяную автомобилистку остановили сотрудники ГИБДД. Она заявила, что едет к бывшему парню в город Россошь. Когда полицейские поняли, что женщина не в себе, они попросили ее пройти медицинское освидетельствование. Тест подтвердил наличие алкоголя. На нее составляли протокол.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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