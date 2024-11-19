Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом к эскалации

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Удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Брянской области являются сигналом того, что Запад хочет эскалации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные, Путин об этом многократно говорил, невозможно", – цитирует его "Интерфакс".

При этом Лавров не смог подтвердить информацию о том, что США разрешили Украине использовать ATACMS для атак по России. Однако министр напомнил, что сегодня Россия официально опубликовала основы ядерной доктрины, и выразил надежду, что на Западе документ будут читать.

Украинские военные в ночь на вторник, 19 ноября, нанесли удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять ракет и повредили одну. Фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар.

При этом в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) не подтвердили первое применение ATACMS для удара по территории России. В ведомстве заявили, что не владеют такой информацией, так как в настоящее время США официально не подтвердили, что сняли ограничения для Украины.

Однако накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США решила снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России.

