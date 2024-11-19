Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS по объекту в Брянской области

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Украинские военные в ночь на вторник, 19 ноября, нанесли удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет были сбиты, еще одна повреждена. Однако в министерстве уточнили, что фрагменты одной из ракет упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар, который был своевременно ликвидирован.

Жертв и разрушений не выявлено, добавили в пресс-службе Минобороны.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США решила снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, предупредил, что такие удары можно будет квалифицировать как нападение стран НАТО. В таком случае, по его словам, появится право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам Альянса.

Россия может воспользоваться новыми системами вооружения, которые еще не были применены для атак по территории Украины, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Владимир Путин тем временем подписал указ, утверждающий обновленную доктрину об основах госполитики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что ядерное оружие является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Теперь агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будет считаться их совместным нападением на Россию.

