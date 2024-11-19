Песков сказал, что использование неядерных ракет ВСУ против РФ может повлечь ядерный ответ

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Использование ВСУ западных неядерных ракет против России может повлечь ядерный ответ по новой ядерной доктрине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что РФ рассматривает применение ядерного оружия только как крайнюю вынужденную меру. По его словам, Москва всегда придерживается ответственной позиции и предпринимает усилия для уменьшения ядерной угрозы.

Также Песков отметил, что актуализация текста Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания потребовалась для приведения документа в соответствие с нынешней политической обстановкой, публикация же обновленной ядерной доктрины произошла своевременно – его текст должен стать предметом глубокого анализа как внутри РФ, так и за рубежом.

"Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации или ее союзников", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную доктрину об основах госполитики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что ядерное оружие (ЯО) является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Однако на фоне новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.

В частности, уточнения коснулись государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз. Так, агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будет считаться их совместным нападением на РФ.

