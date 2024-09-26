Обновление ядерной доктрины РФ не требует изменения текущего законодательства

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Обновление ядерной доктрины по решению президента России не требует внесения особых изменений в текущее законодательство, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Он выразил надежду, что Россию услышат хотя бы после заявления Владимира Путина.

"Хоть изменение ядерной доктрины и не требует внесения особых изменений в текущее законодательство, само по себе означает изменение критериев применения Россией ядерного оружия", – сказал сенатор.

В свою очередь, политолог Алексей Живов заявил в эфире радио КП, что в обновлении ядерной доктрины РФ нет чего-то экстраординарного, этот вопрос назревал давно.

"Уже месяц наш противник обсуждает, можно ли ему бить дальнобойными ракетами по российским регионам или пока еще нельзя. Естественно, мы должны на это как-то реагировать. А как мы можем реагировать на это? У нас есть единственное сокрушительное оружие, применение которого остановит этот конфликт навсегда", – пояснил политолог.

Живов добавил, что у Запада огромный соблазн спровоцировать Россию на ядерный удар, чтобы полноценно вмешаться в конфликт на Украине.

Накануне Владимир Путин сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте Ядерной доктрины РФ. Он подчеркнул, что агрессия против России, совершенная неядерным государством совместно с ядерным, будет рассматриваться как нападение на Россию. Основанием для применения ядерного оружия также будет являться критическая угроза суверенитету России, включая угрозы, создаваемые обычными вооружениями.

Между тем Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что корректировка ядерной доктрины РФ поможет отрезвить противников. При этом каждая ситуация будет оцениваться с учетом всех обстоятельств.