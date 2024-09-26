Песков: указ Путина с обновленной ядерной доктриной будет выпущен по готовности

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Указ Владимира Путина об обновленной ядерной доктрине будет выпущен по готовности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По готовности будет выпущен", – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря президента РФ на соответствующий вопрос.

Российский президент провел 25 сентября постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию. Во время него Путин заявил, что РФ будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных данных о массированных атаках средств воздушно-космического нападения.

Агрессия против РФ неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию. Помимо этого, российская сторона оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии как участника Союзного государства.