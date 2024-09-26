Песков: Путин провел "ядерное" совещание впервые более чем за год

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Владимир Путин до 25 сентября более года не проводил постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Отмечается, что до этого подобные мероприятия не были публичными. Однако в этот раз в открытой части было вступительное слово Путина, в котором он рассказал о проекте обновленной ядерной доктрины РФ.

В частности, Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных данных о массированных атаках средств воздушно-космического нападения. Под этим термином имеются в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, БПЛА, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

Кроме того, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии как участника Союзного государства. Президент также подчеркнул, что агрессия против РФ неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию.