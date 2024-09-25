Путин заявил, что массированные атаки вражеских ракет и БПЛА могут повлечь ядерный ответ

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Российская Федерация будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных данных о массированных атаках средств воздушно-космического нападения. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания СБ РФ по ядерному сдерживанию.

"Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы", – сказал российский лидер.

Президент РФ подчеркнул, что под силами воздушно-космического нападения имеет в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, БПЛА, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

В ходе заседания Путин заявил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте Ядерной доктрины РФ. Президент уточнил, что теперь причиной для нанесения ядерного ответа может стать агрессия против РФ неядерного государства совместно с ядерным. Также основанием для удара станет критическая угроза суверенитету РФ, включая угрозы обычным оружием.

Российский лидер подчеркнул, что государство оставляет за собой право применения ядерного оружия в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. По словам Путина, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко все вопросы уже согласованы.

Президент также заявил о расширении категории стран и военных союзов и дополнении перечня военных угроз. Причиной, по словам лидера страны, стала обстановка в мире, которая динамично меняется, а Россия должна это учитывать.