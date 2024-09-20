Лавров заявил, что у России есть опасное для "хозяев" Киева оружие

Фото: kremlin.ru

У России за рубежом есть в полной боевой готовности оружие, применение которого будет грозить серьезными для "хозяев" Киева последствиями, предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он сказал в интервью Sky News Arabia.

Когда речь идет о "красных линиях", Россия надеется, что ее услышат умные люди, добавил дипломат.

"Говорить, что если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на красную кнопку – несерьезно. Убежден, что в таких ситуациях у тех, кто принимает решения, есть представление, о чем мы говорим. Никто не хочет ядерной войны", – подчеркнул он.

Лавров напомнил, что ситуации, когда РФ может использовать ядерное вооружение, описаны в официальных документах, в том числе в военной доктрине. К таким боевым комплексам могут прибегнуть, если против России или ее союзников будет использовано оружие массового уничтожения или обычное вооружение, что поставило под угрозу существование государства.

Глава МИД сделал акцент на том, что Москва не желает обострения конфликта с Западом. Последний, в свою очередь, намерен поставлять Украине дальнобойное оружие, которое Киев сам по себе использовать не сможет. Это может делать только страна, которая производила данное вооружение, пояснил он. В США это понимают, однако продолжают "играть с эскалацией" из-за "менталитета ребенка", высказался Лавров.

Владимир Путин уже не раз предупреждал, что разрешение Украине наносить удары по РФ будет означать войну с НАТО, напомнил министр. По его словам, на Западе есть "некоторые разумные люди", которые это понимают.

Разговорами о разрешении наносить удары вглубь территории РФ США лишь формализуют тот факт, что они уже давно принимают участие в конфликте, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Американский лидер Джо Байден не даст Украине разрешение на удары, пока не увидит так называемый победный план Киева, пишут, в свою очередь, СМИ. Журналисты отмечают, что в Белом доме разгораются споры и разногласия по вопросу дальнобойных ракет.

