Times: Байден не примет решения по ракетам, пока не увидит "план победы" Киева

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Американский президент Джо Байден не будет давать Украине разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь РФ, пока не увидит так называемый "победный план" украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

В то же время, по данным СМИ, даже если Байден публично не одобрит использование ВСУ дальнобойных ракет, он может предоставить Киеву данные разведки США и систем целеуказания для содействия использованию британских Storm Shadow.

При этом журналисты сообщают, что в Белом доме разгораются споры и разногласия по вопросу дальнобойных ракет. К примеру, по словам источников издания, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан последовательно выступает против предоставления Киеву разрешения на удары, тогда как госсекретарь Энтони Блинкен активно поддерживает эту идею.

Зеленский заявлял ранее, что ряд пунктов "плана победы" Украины в конфликте с Россией зависят от одобрения США, поэтому с ним могут ознакомиться действующий глава государства Джо Байден и кандидаты на этот пост Камала Харрис и Дональд Трамп.

По информации СМИ, план Зеленского включает в том числе готовность Киева согласиться на локальное прекращение огня "на определенных участках" и временную заморозку конфликта.

Официально в Белом доме заявили, что США не меняли подход к вопросу ограничения применения Украиной американского оружия вглубь территории России. Однако СМИ сообщают, что окончательное решение по данному вопросу может быть принято на заседании Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября.

В связи с этим Владимир Путин предупредил, что принятие решения об использовании Киевом дальнобойного оружия будет означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте. Он указал, что в таком случае РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.