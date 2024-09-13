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13 сентября, 13:31

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Politico: США и Британия могут разрешить удары вглубь РФ в ходе Генассамблеи ООН

США и Британия могут разрешить удары вглубь РФ в ходе Генассамблеи ООН

Фото: ТАСС/АР/LIBKOS

США и Великобритания могут разрешить Украине использовать западное оружия для нанесения ударов вглубь территории России в ходе Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников.

По мнению британских политиков, какого-либо официального заявления по использованию западного дальнобойного оружия вглубь России скорее всего не будет и о своем решении США и Британия объявят на полях Генассамблеи ООН.

Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что данный вопрос не будет обсуждаться на переговорах с президентом США Джо Байденом. По его словам, главной темой переговоров будет стратегическая поддержка Киева, а применение западных ракет Стармер назвал тактическим вопросом.

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