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13 сентября, 13:18

Политика

Песков заявил, что слова Путина о последствиях ударов вглубь РФ достигли адресатов

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Заявление Владимира Путина о последствиях возможных ударов вглубь России достигло адресатов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, у российской стороны "нет в этом сомнений".

Комментируя возможное разрешение Украине использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России, президент отметил, что на сегодняшний день НАТО принимает решение о вовлечении в конфликт. Он объяснил это тем, что только западные военные смогут вносить полетные задания в данные ракетные системы.

Путин также подчеркнул, что прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть, так как в этом случае они будут воевать с РФ. Тогда страна будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз, отметил российский лидер.

Вместе с тем, по данным СМИ, президент США Джо Байден втайне уже разрешил киевским властям наносить удары американским вооружением вглубь российской территории. При этом журналисты уточняли, что глава государства ослабил ограничения только в отношении соседних с Харьковской областью районов России. Однако официальные представители Белого дома заявляли, что не поддерживают удары украинских войск вглубь территории РФ.

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