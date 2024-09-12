Times: Байден не даст бить ATACMS вглубь РФ

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Президент США Джо Байден не даст разрешение на использование ракет ATACMS для ударов вглубь РФ, но, вероятно, не будет возражать против применения британских и французских дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Байден поддержит Лондон и Париж в их решении, если они будут заинтересованы в таком развитии событий. Одновременно с этим источник в военных кругах Великобритании заявил газете, что его страна не нуждается в одобрении других западных стран в этом вопросе.

Ранее Байден сообщал о проработке вопроса о том, чтобы дать Украине соответствующее разрешение. Хотя в Белом доме официально заявляли о том, что против ударов.

В свою очередь, Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении Украине использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Он подчеркнул, что прямое участие стран Запада в конфликте меняет его суть, поэтому РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.