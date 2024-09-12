Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении Украине использовать оружие по РФ

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Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении Украине использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России.

По словам президента, здесь речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории, потому что он и так это делает с помощью БПЛА и других средств.

"Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства – это совершенно другая история", – цитирует его РИА Новости.

Российский лидер также подчеркнул, что прямое участие стран Запада в конфликте меняет его суть, поэтому РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

"Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией", – пояснил глава РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Запад в фактическом отказе от ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. Он также обсудил соответствующий вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном, результаты их дискуссии последний передаст президенту США Джо Байдену.

При этом официально в Белом доме заявляли, что не поддерживают удары украинских войск вглубь территории РФ. Одновременно с этим Байден сообщил о проработке вопроса о том, чтобы дать Украине соответствующее разрешение.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Запад уже давно снял эти ограничения. Он добавил, что сейчас это решение пытаются красиво преподнести для публики, а визит Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев министр назвал инсценировкой.

