Рябков назвал эскалацией намерение США позволить Киеву бить их ракетами вглубь РФ

Фото: 123RF/vblinov

Желание США разрешить Украине использовать их дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России связано с эскалацией конфликта. Об этом заявил в интервью RT замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вашингтон тотально контролирует Киев, и, без сомнения, ни один шаг со стороны киевского режима не может быть сделан без благословения или помощи во всех ее проявлениях со стороны США и других западных союзников", – отметил он.

Однако Рябков выразил уверенность, что западные страны не достигнут желаемого, так как Россия ликвидирует все новые поставки американских ракет ATACMS на передовой, как это было с прошлыми партиями вооружений. Но, по его словам, опасности и риски все равно увеличиваются.

"США буквально начинают заглядывать в пропасть – они живут в мире темных фантазий и фантомов, которые они сами себе придумали, вроде идеи о том, что Россия может быть побеждена на поле боя", – предположил замглавы МИД РФ, добавив, что это может закончиться для них очень плохо.

Он также подчеркнул, что ни на какие ультиматумы, продиктованные в связи с продолжением конфликта на Украине, Россия не пойдет.

Ранее президент США Джо Байден заявил о проработке вопроса, связанного с тем, чтобы разрешить Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.

По данным СМИ, разрешение на удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS будет озвучено госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Британии Дэвидом Лэмми в рамках их поездки в Киев 11 сентября.

