Axios: Блинкен озвучит разрешение на удар по России ракетами ATACMS в Киеве

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми планируют поездку в Киев, где и озвучат свое разрешение на удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом заявила корреспондент американского издания Axios в конгрессе США Джулигрейс Бруфке, пишет "Российская газета".

Бруфке уточнила, что такую информацию она получила от председателя палаты представителей США по иностранным делам Майкла Маккола.

Блинкен и Лэмми посетят Киев 11 сентября. Целью их поездки станет обсуждение с украинскими властями военных и экономических потребностей Киева на долгосрочную перспективу.

Ранее госсекретарь США провел разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Во время общения они рассмотрели способы ускорения поставки военной помощи, внедрения формулы мира и усиления санкций в отношении России.

Между тем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что у Штатов не выйдет отсидеться за океаном, если нынешняя ситуация на Украине перерастет в глобальный конфликт. Он отметил, что в прессе США сейчас муссируется идея Киева о подготовке некоего списка объектов в России, по которым предлагается наносить удары дальнобойными американскими ракетами. При этом в Вашингтоне никого не смущают данные о погибших мирных гражданах на приграничных территориях РФ.