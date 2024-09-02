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02 сентября, 04:36

Политика

Путин назвал антироссийскую политику Запада главной причиной трагедии на Украине

Фото: kremlin.ru

Главная причина нынешней трагедии на Украине заключается в целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада во главе с США. Об этом заявил Владимир Путин в интервью газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию.

"На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой ее существования", – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Таким образом, по мнению президента РФ, Украина стала "разменной монетой" в реализации геополитических абмиций западных стран.

Путин напомнил, что в 2014 году США и их сателлиты организовали на Украине госпереворот, идеологами и основными участниками которого выступили радикальные неонацистские группировки. Впоследствии те стали определять весь государственный курс Киева: в течение многих лет жители Донбасса подвергались обстрелам, блокаде со стороны Киева и геноциду, добавил президент.

"На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому. Вводились все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам", – подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что на сегодняшний день виден закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. При этом западные страны продолжают оказывать поддержку Киеву, рассматривая его как оружие для борьбы с РФ.

Помимо внешних факторов, на нынешнюю ситуацию на Украине повлиял и комплекс внутренних вопросов, отметил Путин. Речь идет о решениях некоторых советских руководителей по национально-территориальному вопросу.

Так, президент напомнил, что Украине в советское время был передан промышленный Донбасс, который был населен преимущественно русскими. Затем Иосиф Сталин накануне и после Великой Отечественной войны включил в состав Украины некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. Наконец, в 1954 году Никита Хрущев "фактически подарил" Украине Крым, добавил Путин.

"Надо понимать, что советские руководители действовали в условиях геополитических реалий своего времени, не предполагая, что СССР перестанет существовать и распадется по искусственно проведенным внутренним административным границам", – сообщил глава государства.

Он заключил, что российская сторона продолжит последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках спецоперации.

Президент РФ посетит Монголию 3 сентября и примет участие в торжествах в честь 85-летия победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не беспокоит решение МУС в контексте визита Путина в Монголию.

МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как те якобы причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию. В МИД РФ тогда заявляли, что решение суда для России не имеет никакого значения.

Путин заявил, что Киев не смог разрушить сплоченность российского общества

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