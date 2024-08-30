Песков заявил, что Кремль не беспокоит ордер МУС из-за визита Путина в Монголию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кремль не беспокоит ордер Международного уголовного суда (МУС) в контексте визита Владимира Путина в Монголию, которая является членом МУС. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии", – отметил он и подчеркнул, что все аспекты поездки тщательно готовились.

Путин посетит страну 3 сентября и примет участие в торжествах в честь 85-летия победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе.

МУС выдал ордер на арест президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как те якобы причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию. Позже досудебная палата МУС выдала ордеры на арест секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба российских Вооруженных сил Валерия Герасимова.

