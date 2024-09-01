Песков: разговор Путина и Байдена во время телемоста был жестким

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Диалог Владимира Путина и американского президента Джо Байдена во время телемоста 7 декабря 2021 года был жестким, однако стало понятно, что Вашингтон не планирует продолжать разговор. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это был жесткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный разговор с обеих сторон", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, со стороны США наблюдался дефицит готовности продолжать диалог.

В последний раз президенты России и США провели телефонный разговор 12 февраля 2022 года. Он длился около часа. В ходе беседы лидеры стран обсуждали усиление напряженности на границе РФ и Украины. Тогда американский президент заявил Путину, что Соединенные Штаты готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины и нацелены на дипломатию с РФ.

Ранее Байден заявил, что пока не готов к прямому контакту с Владимиром Путиным, однако согласится на него, если российский президент выразит готовность к серьезному диалогу. По словам президента США, он готов иметь дело с любым мировым лидером, однако "вопрос в том, готов ли говорить Путин".

