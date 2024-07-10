Reuters: НАТО предложит Украине членство после получения согласия всех стран Альянса

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Страны НАТО предложат Украине членство в блоке только после того, как ее кандидатуру утвердят все государства, входящие в Североатлантический альянс. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Кроме того, в итоговом проекте декларации саммита НАТО прописано, что Альянс направит Украине приглашение на присоединение к блоку только после выполнения киевским режимом всех условий для членства.

При этом в документе также сказано, что НАТО продолжит оказывать поддержку Украине на "пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в Альянсе". Это, по информации издания, зафиксируют в декларации по итогам саммита в Вашингтоне.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что никто не обещал принятие Украины в состав НАТО через 10 лет. Вместе с тем Столтенберг признал, что данный вопрос представляет большую серьезность для Киева.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Украина никогда не войдет в состав НАТО. Так он прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что одним из условий вступления Украины в военный блок является победа в конфликте с Россией.

