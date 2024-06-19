Замглавы МИД РФ: Украина никогда не вступит в НАТО

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Украина никогда не войдет в состав Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Этими словами дипломат прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что одним из условий вступления Украины в Альянс является победа в конфликте с Россией.

"Ему лучше, чем мне, известно, как готовилось пресловутое решение 2008 года, когда лидеры НАТО записали на высшем уровне, что Украина станет членом НАТО. Это стало спусковым крючком в значительной мере всего того кризиса, который мы наблюдаем сегодня", – цитирует Рябкова ТАСС.

Ранее Рябков сообщил, что российская сторона планирует внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны Североатлантического альянса.

До этого Столтенберг заявлял, что страны НАТО приступили к консультациям по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.