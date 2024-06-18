Столтенберг заявил, что НАТО близка к утверждению Рютте на пост генсека

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НАТО близка к утверждению исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост нового генерального секретаря Альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"В принципе, я не должен ничего говорить о моем преемнике, поскольку не я выбираю своего преемника. <...> Я считаю, что Марк Рютте является очень сильным кандидатом с большим опытом, – цитирует Столтенберга ТАСС.

По его словам, после заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Венгрия поддержит кандидатуру Рютте, этот вопрос приблизился к разрешению.

Американский президент Джо Байден также выразил поддержку Рютте. Помимо Байдена его кандидатуру также одобрили Великобритания, Франция и ряд других членов Альянса.

До этого западные СМИ писали, что канцлер Германии Олаф Шольц не допустил кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека НАТО якобы из-за того, что у нее слишком критичное отношение к России. Второй причиной послужило то, что Ляйен является представителем Христианско-демократического союза.