Президент Румынии заявил о планах баллотироваться на пост генсека НАТО

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Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что решил стать кандидатом на должность генерального секретаря НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

"Я выдвигаю свою кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью, это решение принято на базе моего опыта, полученного за два мандата в качестве президента", – сказал он.

Также Йоханнис заявил о глубоком понимании проблем, с которыми столкнулись Североатлантический альянс, Европа и весь регион.

До этого западные СМИ рассказали, что канцлер Германии Олаф Шольц не допустил кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека НАТО якобы из-за того, что у нее слишком критичное отношение к России. Второй причиной послужило то, что Ляйен является представителем Христианско-демократического союза.

По данным журналистов, шансы есть у премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которого уже одобрили Великобритания, Франция и ряд других членов Альянса. В частности, американский президент Джо Байден также выразил поддержку Рютте на пост следующего генсека НАТО.

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