Швеция стала членом НАТО

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Швеция официально вступила в НАТО и стала 32-м членом Альянса. Об этом сообщает правительственная канцелярия страны.

Статус был получен после того, как премьер-министр королевства Ульф Кристерссон передал документ о присоединении правительству США. Это произошло незадолго до 19:30 по московскому времени, подчеркнули в канцелярии.

Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в соцсети X, церемония подъема флага Швеции пройдет 11 марта. Знамя государства, по его словам, будет поднято в Брюсселе у штаб-квартиры Альянса.

"Я с нетерпением жду церемонии подъема флага Швеции", – добавил он.

Чуть ранее Госдеп США подтвердил, что документ о присоединении государства к Североатлантическому альянсу вступил в силу 7 марта 2024 года. Там уточнили, что все условия королевством были выполнены.

По данным одного из западных СМИ, Швецию могут сделать логистическим центром НАТО в случае военного конфликта с РФ. Эксперты подметили, что у государства нет общей границы в Россией, что может сыграть иную роль, в отличии от "прифронтовых" стран.

Новости мира: Швеция официально стала членом НАТО