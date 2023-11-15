Премьер Эстонии Каллас захотела возглавить НАТО для противостояния России

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас намерена занять пост генерального секретаря НАТО, чтобы противостоять России. Об этом сама политик заявила на саммите Politico Defense.

"Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассматривали на эту роль после ухода с должности генсека НАТО генерала Йенса Столтенберга. Она ответила "да", – указано в материале.

При этом премьер-министр Эстонии отвергла сообщения о том, что украинский конфликт "зашел в тупик". Она назвала подобные высказывания отвечающими интересам России.

"Это работает им на пользу. Давайте не попадаться в эту ловушку", – сказала она.

Каллас также подчеркнула, что уверена в том, что армию России возможно победить на поле боя. По ее мнению, Украина может одержать верх в конфликте.

Ранее премьер Эстонии обвинила Россию в расширении НАТО. Она подчеркнула, что жизнь рядом со страной-агрессором не оставила некоторым странам выбора, в связи с чем они обратились к организации за гарантиями по безопасности.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что жизнь рядом с агрессором – это история про РФ, на которую постоянно нападали с Запада.

Ранее стало известно, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьера Эстонии Каи Каллас Арво Халлику, продолжала перевозки грузов в Россию.

В связи с инцидентом эстонский президент Алар Карис потребовал от Каллас объяснений. Помимо этого, многие политики раскритиковали премьера, подчеркнув, что сведения о бизнесе ее супруга являются позором.

Позже Каллас выразила сожаление по поводу ситуации с бизнесом ее мужа в РФ и подтвердила, что не намерена уходить в отставку.