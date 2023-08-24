Премьер Эстонии заявила, что не знала о бизнесе супруга в России

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заверила, что ей было неизвестно о бизнесе мужа в России, обнаружение которого стало резонансным событием в республике.

До этого в эстонских СМИ появилась информация о том, что компания, одним из владельцев которой является супруг Каллас Арво Халлик, продолжает осуществлять транспортировку грузов в РФ.

"Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели", – приводит РИА Новости слова премьера.

Как отметила Каллас, муж рассказал ей, что деятельность его компании на российской территории была приостановлена. Однако организация сотрудничает с компанией из Эстонии, которая в свою очередь еще не до конца закончила свою работу в РФ.

"У них в компании действует внутренний порядок, по которому в России нельзя даже заправляться, чтобы не оставлять там деньги", – подчеркнула она.

На фоне скандала эстонский лидер Алар Карис потребовал от Каллас объяснений. Кроме того, многие политики раскритиковали премьера, отметив, что сведения о бизнесе ее супруга являются позором.

Ранее премьер Эстонии обвинила Россию в расширении НАТО. Она подчеркнула, что жизнь рядом со страной-агрессором не оставила некоторым странам выбора, в связи с чем они обратились к организации за гарантиями по безопасности.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что жизнь рядом с агрессором – это история про РФ, на которую постоянно нападали с Запада.



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