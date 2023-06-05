Захарова прокомментировала слова премьера Эстонии о том, что РФ виновата в расширении НАТО

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что жизнь рядом с агрессором – это история про РФ, на которую постоянно нападали с Запада. Таким образом она прокомментировала слова премьера Эстонии Каи Каллас в своем официальном телеграм-канале.

До этого премьер Эстонии заявила, что Россия виновата в расширении НАТО. Она подчеркнула, что жизнь рядом со страной-агрессором не оставила некоторым странам выбора, в связи с чем они обратились к организации за гарантиями по безопасности.

"Те, кто обвиняет НАТО в расширении и эскалации, перенимают империалистический язык и идеологию РФ. Это касается права малых стран делать свой собственный выбор в отношении своей внешней политики, в отношении своих оборонных договоренностей", – отметила она.

Каллас добавила, что если бы Эстония не входила в данный момент в НАТО и Евросоюз, то переживала бы не самые лучшие времена.

"Если Кая говорит о малых прибалтийских странах, то им опасен не мифический агрессор, а как раз их натоцентричные режимы", – подчеркнула Захарова.

Она считает, что из-за деятельности НАТО прибалтийские государства лишились свободы. Представитель МИД РФ также напомнила, что за последние 30 лет население Эстонии уменьшилось на 15%, а на данный момент около 330 тысяч эстонцев находятся за чертой бедности. Это произошло из-за того, что средства и имущество людей были сосредоточены в руках элиты, количество которой составляет менее 5%, считает Захарова.

Она отметила, что представители эстонской элиты – это наследственные политики и русофобы.

"Жизнь рядом с агрессором – это как раз про историю РФ, на которую с запада постоянно нападали, в том числе с территорий, ныне называемых Германия, Швеция, Франция. Агрессоры находятся в том самом идеологическом гнездовье, где зародились нацизм и фашизм, а до этого столетиями процветали работорговля и колониализм", – напомнила она.

Захарова подчеркнула, что НАТО является военно-политическим блоком, организация в том числе причастна ко многим преступлениям, например, она проводила бомбардировки Югославии.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявлял, что РФ оценит конкретные вызовы безопасности от вступления Финляндии в НАТО.

По его словам, присоединение Финляндии является "откровенно недружественным шагом" в отношении РФ.



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