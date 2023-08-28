Премьер Эстонии заявила, что не покинет пост после скандала с бизнесом ее мужа в РФ

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила сожаление по поводу ситуации с бизнесом ее мужа Арво Халлика в России, однако подтвердила, что не намерена уходить в отставку.

"Конечно, оппозиция может выдвинуть вотум недоверия, если они соберут необходимые голоса, и это их работа. Хочу сказать, что мне очень жаль, что такая ситуация вообще возникла. Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это задело", – цитирует ее портал Delfi.

Взаимодействовать с Россией или поддерживать с ней отношения на фоне украинского кризиса, продолжила Каллас, неправильно с моральной точки зрения. Политик подчеркнула, что это необходимо прекратить. Она также призвала все эстонские предприятия принять подобные меры.

Вместе с этим она добавила, что зарубежные СМИ пишут про ситуацию слишком сдержанно и не столь категорично, как эстонские. По ее словам, мировое сообщество осуждает нарушение санкций, однако в случае с ее мужем этого сделано не было.

Супруг Каллас Арво Халлик на прошлой неделе рассказал, что продал все свои акции транспортной компании Stark Logistics и вышел из правления компании. Премьер уточнила, что ее муж прекратил бизнес с Россией через месяц после начала военных действий. Он действительно понимает суть претензий и взял на себя ответственность, подчеркнула она.

Фирма Stark Logistics, продолжила премьер, не занималась перевозкой в Россию товаров, которые находятся под санкциями Евросоюза.

Ранее Каллас заявляла, что она была не в курсе о бизнесе мужа в России, обнаружение которого стало резонансным событием в республике. Известно, что сейчас организация сотрудничает с фирмой из Эстонии, которая еще не до конца свернула деятельность в РФ.

В связи с инцидентом эстонский президент Алар Карис потребовал от Каллас объяснений. Помимо этого, многие политики раскритиковали премьера, подчеркнув, что сведения о бизнесе ее супруга являются позором.

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