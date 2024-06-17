Генсек НАТО: в Альянсе идут консультации по приведению ЯО в состояние готовности

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Страны Североатлантического альянса приступили к консультациям по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию The Telegraph.

Он отметил, что транспарентность в данном вопросе пошлет прямой сигнал о том, что НАТО является ядерным альянсом. По словам Столтенберга, цель Альянса заключается в том, чтобы в мире в принципе не было ядерного оружия. Однако Североатлантический альянс останется ядерным, пока такое оружие существует.

Глава Альянса также назвал опасным мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО – нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отработке совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения во время проведения второго этапа учений с нестратегическим ядерным оружием.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что целью отработки вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия является ответ на активное участие военных НАТО в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по территориям РФ.