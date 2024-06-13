МО РФ: подготовку военных двух стран отработали на учениях по нестратегическим ЯО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министерство обороны РФ сообщило об отработке совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения во время проведения второго этапа учений с нестратегическим ядерным оружием. Об этом со ссылкой на ведомство пишет Pravda.Ru.

В министерстве уточнили, что во время отработки подготовки военных была реализована доставка учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации.

"Совместно с белорусскими коллегами осуществлена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении и подвеска авиационных средств поражения под самолеты-носители", – добавили в Минобороны.

По данным ведомства, в настоящее время военные отрабатывают обеспечение боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами. По итогам учений будут подведены результаты каждого вопроса и выявлены направления для последующего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил.

В МО РФ напомнили, что решение о проведении второго этапа учений с использованием нестратегических ядерных сил приняли президенты РФ и Белоруссии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что во время второго этапа учений нестратегических ядерных сил российские военнослужащие осуществили электронные ракетные пуски. Кроме того, личный состав участвовавших в учениях экипажей ВМФ выходил в море для патрулирования назначенного района.

Учения начались 21 мая в Южном военном округе. В рамках первого этапа военные РФ отработали задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

11 июня стартовал второй этап, основной целью которого было названо обеспечение суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, что отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия была организована в качестве ответной меры на активное участие военнослужащих НАТО в боевых действиях на Украине. Кроме того, поводом для начала учений послужило фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по территориям России, уточнил он.

