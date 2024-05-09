Путин назвал плановой работой учения по применению нестратегического ядерного оружия

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Владимир Путин прокомментировал учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко добавил, что Москва и Минск решили синхронизировать учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Страны проведут вместе второй и третий этапы. Он подчеркнул, что это не первые совместные учения.

"У нас это третья тренировка. В России, наверное, десятки были, поэтому мы синхронизировались. И генеральные штабы, как мне сказал и. о. министра обороны России, уже приступили к исполнению этих поручений", – сказал белорусский лидер.

Ранее стало известно, что Белоруссия проведет внезапную проверку средств – носителей нестратегического ядерного оружия. Такое поручение дал глава Белоруссии Александр Лукашенко. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.

По словам государственного секретаря Совета безопасности республики Александра Вольфовича, эта проверка синхронизирована с учениями по отработке применения нестратегического ядерного оружия, о которых ранее объявило Минобороны России.