Белоруссия проверит средства – носители нестратегического ядерного оружия

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Белоруссия проведет внезапную проверку средств – носителей нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны республики со ссылкой на главу ведомства Виктора Хренина.

Такое поручение дал глава Белоруссии Александр Лукашенко. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.

Проверку проведут в соответствии со строгим регламентом времени, установленным Верховным главнокомандующим Белоруссии. В ходе нее проверят весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами.

По словам государственного секретаря Совета безопасности республики Александра Вольфовича, эта проверка синхронизирована с учениями по отработке применения нестратегического ядерного оружия, о которых ранее объявило Минобороны России, передает РИА Новости.

В марте в белорусской армии стартовала проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Организованные мероприятия носили комплексный характер. Личный состав войск направился в назначенные районы, провел учения и тренировки с боевой стрельбой.

В конце прошлого года Лукашенко поручил перевести на усиленный режим службы все подразделения МВД страны, в том числе внутренние войска. Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель доложил главе государства об оперативной обстановке, складывающейся вокруг Белоруссии, а также ситуации внутри страны.

В декабре 2023 года Владимир Путин ратифицировал соглашение с белорусской стороной о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Документ определяет порядок взаимодействия сторон по созданию и функционированию учебно-боевых центров.