Лукашенко призвал белорусов ментально готовиться к войне

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал свою страну готовиться к третьей мировой войне, подчеркнув небезосновательность опасений о ее возможности. Об этом он заявил в ходе совещания с руководящим составом госорганов системы обеспечения национальной безопасности, сообщает "Газета.ру".

По словам Лукашенко, Белоруссии война не нужна, поэтому следует быть к ней готовыми и ментально, и стратегически.

"Что касается осознания серьезности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право", – подчеркнул он.

Белорусский лидер отметил тенденцию роста числа горячих точек и возвращение военной силы в число главных аргументов мировых центров решения вопросов. В частности, он назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО очередным этапом экспансии на восток. По его мнению, в Альянс втянут также Боснию и Герцеговину, Молдавию, Грузию и Сербию. И все это, считает он, будет по сценарию Украины.

Лукашенко добавил, что Минск хотят втянуть в эту войну. Он уточнил, что речь идет о "партнерской политике", то есть формировании прослойки агентов перемен для последующей смены военно-политической ориентации на прозападную.

"Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать", – предупредил Лукашенко.

Ранее в СМИ писали, что британская сторона предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус Альянса. Источники заявили, что в Лондоне, помимо прочего, выступили с идеей установить над подконтрольной Киеву территорией беспилотную зону.

До этого госсекретарь Штатов Энтони Блинкен сообщил, что украинская сторона обязательно присоединится к Североатлантическому альянсу. По его словам, двери НАТО остаются открытыми, демонстрацией этому является вступление в блок Финляндии.

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