Медведев назвал учения НАТО "опасной игрой с огнем"

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Нынешние учения НАТО являются опасной игрой с огнем. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В целом это очень опасная игра с огнем. Силы-то собраны значительные. И учения такого масштаба не проводились с прошлого века", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Медведев также назвал нынешние учения Североатлантического альянса "хорошо забытым старым".

Политик заявил, что Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО, однако если одно из государств посягнет на территориальную целостность РФ, то она ответит. По его словам, это будет означать "большую войну", от которой Альянс "уже не отвертится".

Более того, если НАТО разместит своих военных на Украине, то они станут законной целью для российской армии, заявил Медведев.

"Об этом стоит помнить всем каскам с натовскими символами, которые сегодня чванливо бряцают оружием недалеко от наших границ", – сказал он.

О планах Североатлантического альянса провести учения стало известно еще в сентябре 2023 года. Всего же в учениях будут участвовать около 90 тысяч военных. Порядка 40 тысяч из них станут участниками учений в Германии, Польше и странах Балтии.

Позже спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина признал, что мероприятия направлены на "сдерживание РФ". По его словам, Альянс считает страну "угрозой".

