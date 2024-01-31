В НАТО признали, что учения "Стойкий защитник" направлены на "сдерживание РФ"

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Крупнейшие с окончания холодной войны учения НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник – 2024"), которые начнутся в феврале, направлены на сдерживание РФ, которая якобы представляет "угрозу" для Альянса. Об этом сообщил спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина.

"Мы хотим сдержать, в частности, Россию, которую считаем угрозой", – цитирует его Armenpress.

Принимать участие в учениях также будет Турция, у которой, как отметил Коломина, "особое отношение" к РФ. Страна вкладывается в союз столько же, сколько и другие участники, подчеркнул он.

О планах Североатлантического альянса провести учения стало известно еще в сентябре 2023 года. Всего же в учениях будут участвовать около 90 тысяч военных. Порядка 40 тысяч из них станут участниками учений в Германии, Польше и странах Балтии.

