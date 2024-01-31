В Кремле назвали учения НАТО угрозой для РФ

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РФ воспринимает начавшиеся в Европе учения НАТО Steadfast Defender 2024 в качестве угрозы. Альянс формировался для конфронтации с Москвой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это угроза для нас, так мы к этому и относимся. И соответствующие меры для этого постоянно принимаются – тем более на фоне того, как Альянс, не переставая, на протяжении нескольких десятилетий двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам", – отметил он.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента, НАТО управляется Вашингтоном. Данный инструмент продолжает выполнять свою роль, поэтому и является угрозой для РФ, указал Песков.

Учения Steadfast Defender 2024 стали крупнейшими за последние десятилетия. По словам главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, в мероприятиях планируется задействовать около 90 тысяч военных, учения продлятся несколько месяцев.

Ранее сербский лидер Александр Вучич после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что страна может провести военные учения с Альянсом и другими государствами, с которыми ранее проводились совместные маневры. Генсек напомнил, что НАТО и Сербия уже проводили совместные военные учения, поэтому Североатлантический альянс готов расширить сотрудничество с республикой.

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