В Кремле с пониманием отреагировали на позицию Сербии по сближению с НАТО

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Россия с пониманием относится к позиции Сербии по развитию отношений с Североатлантическим альянсом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что в Москве понимают, в каком окружении находится Сербия. По его словам, на Белград постоянно пытаются давить.

"Разумеется, наилучший способ устраивать отношения – это вести диалог. Сербам очень непросто, они находятся под постоянным давлением", – отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что с Белградом у Москвы особые отношения, которые она намерена развивать.

Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил о намерении развивать сотрудничество с НАТО, но при сохранении военного нейтралитета.

В свою очередь, Столтенберг напомнил, что Альянс и Сербия уже до этого организовывали совместные военные учения, поэтому сейчас НАТО готово расширить сотрудничество с Сербией.

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