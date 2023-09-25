Глава "Европейского комитета по расширению НАТО" призвал Альянс бомбить Сербию

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Председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер выступил с призывом к Альянсу нанести удар по Сербии. Об этом он написал в своей соцсети X.

"Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас", – высказался он.

По его словам, в Баньске началась "сербская война против Косово". Он обвинил в причастности к этому Россию, при этом ничем не подкрепив свое мнение фактами.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли полицейских на севере Косова.

В нападении обвиняются сербские преступные группы. Позднее появились заявления, что полиция обнаружила и окружила 30 вооруженных человек, которых подозревают в нападении на правоохранителей.

По словам сербского лидера Александра Вучича, полицейские Косова убили трех сербов.

До этого стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Косове и Метохии за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа. Они размещаются на военной базе Султан Мурад.



Неизвестные обстреляли полицейских на севере Косова