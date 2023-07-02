Вучич предупредил о планах премьера Косово напасть на сербов во время наступления ВСУ

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Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альберт Курти планирует напасть на сербов одновременно с наступлением украинской армии. Об этом в эфире TV Prva заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Ожидаю большое наступление Украины в двух направлениях – одно у Артемовска, другое, большее, к Энергодару и Мелитополю. Думаю, они подготовили несколько десятков бригад и пробьют российскую оборону в той части", – отметил Вучич.

По его словам, активность Киева объясняется стремлением преподнести результат к саммиту НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе. Как считает Вучич, так Украина хочет получить билет для вступления в Альянс.

Вучич добавил, что параллельно с контрнаступлением ВСУ косовоалбанский лидер Альбин Курти начнет новые гонения на местных сербов.

Ранее президент Сербии подчеркнул, что страна не будет присоединяться к антироссийским санкциям, вопреки желаниям других. Он выразил гордость тем, что республика придерживается самостоятельной и независимой политики.

Сербия является единственной в Европе страной, которая не ввела санкции против России, резюмировал Вучич.

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