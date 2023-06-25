Вучич считает, что Путин благодаря своему авторитету остановил негативное развитие событий

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Владимир Путин – единственный человек, кто мог остановить развитие событий по негативному сценарию в связи с мятежом ЧВК "Вагнер", и он с уверенностью это сделал. Об этом сегодня завил в интервью телеканалу "Пинк" лидер Сербии Александар Вучич.

"Путин своим личным посланием… вчера это остановил. Никто из ныне живущих не мог этого остановить", – считает он.

Сербский лидер также отметил, что глава Александр Лукашенко внес значимый вклад в урегулирование ситуации, но "закончил все вчера именно Путин".

"Все закончилось благодаря сильной реакции президента Путина, очень решительной, четкой и ясной", – заключил Вучич.

Ранее сообщалось, что США две недели назад узнали о подготовке мятежа в РФ, но решили молчать. По информации New York Times, должностные лица в США решили не публиковать эти сведения, поскольку они опасались, что власти РФ обвинят их в организации госпереворота.

ЧВК "Вагнер" возвращается в полевые лагеря