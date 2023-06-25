США две недели назад узнали о подготовке мятежа в РФ, но решили молчать – СМИ

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Разведывательные агентства Соединенных Штатов еще в середине июня получили данные, говорившие о том, что Евгений Пригожин готовит мятеж, и предупредили об этом Белый дом, но там решили не предавать эти сведения огласке, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников.

По словам источников издания, американская разведка получила достаточно сигналов, говорящих о подготовке мятежа, при этом точный характер планов Пригожина и сроки их осуществления известны не были.

По информации New York Times, должностные лица в США решили не публиковать эти сведения, поскольку они опасались, что власти РФ обвинят их в организации госпереворота. Кроме этого, как отмечает издание, они не хотели оказывать помощь российским властям.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Ранее сообщалось, что обстановка вокруг здания Южного военного округа в Ростове-на-Дону спокойная. По информации СМИ, движение по Буденновскому проспекту возобновлено.

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