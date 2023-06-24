Митрополит Кирилл заявил, что вооруженного мятежа Пригожину не простит ни Бог, ни народ

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Глава синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл призвал главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его бойцов от имени всех военных священников остановиться.

Он заявил, что вооруженного мятежа и предательства им не простит ни Бог, ни народ. Заявление митрополита Кирилла опубликовано 24 июня в телеграм-канале синодального отдела.

"Я бы хотел сегодня обратиться к Евгению Пригожину, ко всем бойцам "Вагнера" и всем военным от имени всех военных священников нашей церкви. Дело в том, что с первых дней наши военные священники [находятся] вместе с бойцами регулярной нашей армии на передовой, в зоне военной спецоперации, а также с бойцами добровольческих отрядов, в частности, с бойцами "Вагнера". Поэтому у меня есть полное право от их имени и от себя заявить: остановитесь! Вооруженного мятежа, предательства, удара в спину не простит ни Бог, ни народ", – подчеркнул митрополит.

Он также добавил, что многие грехи прощаются человеку, но "грехи измены, предательства, переворота порой не прощаются".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

В Минобороны России обратились к бойцам ЧВК "Вагнер"